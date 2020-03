Coronavirus: assessore Roma, rischiamo calo Pil locale a doppia cifra

- La Capitale come effetto dello “stop delle attività produttive” rischia “una discesa del Pil romano a doppia cifra, che significherebbe imprese chiuse e posti di lavoro che saltano” qualora “non fossero realizzate importanti misure governative”. Lo ha detto l’assessore al Commercio e turismo di Roma, Carlo Cafarotti, intervenendo in diretta su Radio Roma Capitale. “Non abbiamo calato il Pil a doppia cifra neanche quando c’è stato Lehman Brothers (il crollo della società di servizi finanziari statunitense che nel 2008 causò la crisi economica mondiale, ndr) - ha aggiunto -. Per evitare che la caduta economica della città sia di quel livello sono necessarie le misure che il governo sta già facendo, da un lato la cassa integrazione e dall’altro serve un aiuto in cash, quindi contante per le aziende: non dico un ristoro - ha sottolineato - ma almeno una garanzia statale per mitigare l’esigenza di cassa che viene meno in questo momento”. Dopo il blocco delle attività produttive per arginare la diffusione del coronavirus “timidezza dal punto di vista monetario non ci può essere”, ha concluso.(Rer)