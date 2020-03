Speciale difesa: ministro serbo, 9 militari contagiati da coronavirus e oltre 600 in isolamento

- Sono 9 i militari contagiati dal coronavirus in Serbia: lo ha reso noto oggi il ministro della Difesa, Aleksandar Vulin, all'emittente "Tv Pink". "Ne abbiamo altri 642 in auto isolamento perché sono stati in contatto con degli ammalati, seguiamo il loro stato di salute", ha detto Vulin. I militari sono stati posti a controllo degli ospedali e delle strutture mediche del paese per garantire la sicurezza del personale medico. Le forze armate hanno anche allestito l'ospedale temporaneo presso la Fiera di Belgrado, destinato ai casi meno gravi fra i contagiati dal virus. Al momento, ha precisato Vulin, sono già ricoverati presso la struttura circa 30 pazienti. (Seb)