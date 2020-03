Coronavirus: Mastella, prevedere momenti di libertà per i bambini

- "Mi auguro che nel nuovo decreto di proroga del governo siano consentiti, sotto casa, momenti di libertà per i bambini, accompagnati da uno dei genitori, entro centro metri sotto casa, per un’ora al giorno, forniti di mascherina, evitando assembramenti e giochi in compagnia di altri. Si concede ai proprietari di cani di poter passeggiare con il cane e non con i figli". Lo ha scritto sui social il sindaco di Benevento Clemente Mastella.(Ren)