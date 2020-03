Coronavirus: Mammì (M5s Lombardia), sbloccare subito risorse umane medici medicina generale

- Dal consigliere regionale lombardo del Movimento 5 stelle, Gregorio Mammì, arriva un appello all'assessore al Welfare Giulio Gallera. "Mi segnalano da più province ma soprattutto in quella di Lodi, che corsisti mmg (medici di medicina generale) sono rimasti fuori dal piano assunzioni, nonostante abbiano dato la loro disponibilità. Nell'ultima commissione sanità, settimana scorsa, ho segnalato la situazione all'assessore che mi ha assicurato che doveva essere solo un errore. Purtroppo, ad oggi, la situazione degli specializzandi mmg risulta bloccata. Inutile dire che è una situazione inaccettabile, perché sono risorse preziose in questo momento di emergenza. Il presidente del Consiglio ha previsto l'assunzione degli specializzandi e dei neolaureati. Scriverò formalmente all'assessore Gallera e al dirigente Luigi Cajazzo per sollecitare una risposta e una verifica immediata di questa situazione in tutta la Lombardia". (com)