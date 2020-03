Coronavirus: Cantalamessa, Stato non ceda alcuno spazio alle mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo Stato tenga alta la guardia e non ceda spazi alle mafie. Si eviti che alcuni apparati mafiosi si sostituiscano al governo per attività di welfare". Lo ha detto in una nota il deputato leghista campano Gianluca Cantalamessa che ha aggiunto: "Persone perbene, che mai hanno avuto a che fare con l'illegalità, ma in difficoltà nell'attuale situazione di precarietà ed incertezze economica, potrebbero cadere prede della criminalità per prestiti o anticipi". Quindi ha concluso: "Le misure straordinarie del governo, ad oggi insufficienti ed inefficaci, non stanno arginando la mancanza di liquidità di molte aziende e famiglie rinvigorendo la criminalità organizzata. Le stesse mafie potrebbero essere interessate ad acquisire, a prezzi di saldo, aziende colpite dalla crisi, anche importanti. In alcune aree del nostro territorio, sia campano che nazionale, il rischio che le organizzazioni traggano vantaggi dall'emergenza è alto". (Ren)