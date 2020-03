Cina: peste suina, nuovo caso fra maialini trasportati illegalmente in Mongolia Interna

- Un nuovo focolaio di peste suina africana è stato registrato fra maialini trasportati illegalmente nella regione autonoma cinese della Mongolia Interna. Secondo quanto riferisce la stampa, l'epidemia rilevata in una mandria di 200 maialini in una fattoria nella città di Ordos avrebbe ucciso 92 degli animali. Il ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali della Cina ha riferito lo scorso 12 marzo un altro caso nella provincia del Sichuan, a Leshan, su un camion che trasportava 111 maiali da altre province e il contagio avrebbe ucciso sette esemplari. La malattia mortale, rilevata per la prima volta in Cina nell'agosto 2018, ha ridotto di quasi il 50 per cento la massiccia mandria di maiali del paese. Il 3 marzo scorso il ministero ha annunciato di aver rilevato il virus anche in un cinghiale proveniente dalla provincia di cinese di Hubei: sette cinghiali sono stati trovati morti nel distretto forestale nord-occidentale di Shennongjia. (segue) (Cip)