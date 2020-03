Cina: peste suina, nuovo caso fra maialini trasportati illegalmente in Mongolia Interna (2)

- L'Istituto cinese di ricerca veterinaria di Harbin, il principale centro di ricerca del paese sulle malattie degli animali, ha dichiarato di aver sviluppato un vaccino contro la peste suina africana dimostratosi sicuro ed efficace nei test di laboratorio. L'ente, che è supervisionato dall'Accademia cinese delle scienze agrarie, ha precisato che un vaccino a ridotta virulenza è stato creato da una serie di virus eliminati dai geni usando come base il primo ceppo di peste suina africana del paese. La malattia, che è mortale per i maiali ma non nuoce agli esseri umani, è emersa in Cina per la prima volta nel 2018. Da allora, le mandrie di maiali nel paese sono diminuite di quasi la metà mentre i ricercatori di vari paesi del mondo hanno cercato di sviluppare un vaccino. "Il vaccino è attualmente il più promettente per la produzione commerciale e fornirà importanti mezzi tecnici per l'efficace prevenzione e controllo della peste suina africana in Cina e in altri paesi correlati", ha dichiarato l'istituto di Harbin. Non è stata data alcuna indicazione però su quando il vaccino sarà messo in produzione. (segue) (Cip)