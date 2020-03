Cina: peste suina, nuovo caso fra maialini trasportati illegalmente in Mongolia Interna (3)

- Secondo quanto riferito dal quotidiano "The Straits Time", all'inizio di quest'anno, la Società statunitense di microbiologia ha dichiarato che gli esperti accademici e del governo degli Stati Uniti hanno sviluppato un vaccino contro la peste suina che si è dimostrato efficace al cento per cento. Alcuni esperti, però, hanno avvertito che, pur mostrando risultati promettenti, il vaccino proveniente dagli Usa è ancora lontano dalla disponibilità per gli agricoltori, che potrebbero dover attendere addirittura qualche anno. Lo sviluppo di vaccini ufficiali in Cina ha avuto la priorità dopo che vaccini sperimentali non autorizzati contro la malattia sono stati utilizzati per tentare di immunizzare milioni di maiali nel paese. Secondo i media locali, la somministrazione di vaccini illegali ha causato una situazione di "caos" a causa dei loro diversi livelli di efficacia. I prezzi del maiale, un alimento base dell'alimentazione in Cina, sono saliti alle stelle nei mesi scorsi, principalmente a causa della peste suina africana oltre che per fattori ciclici: secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs), il prezzo dei suini vivi è salito a 29,4 yuan (3,49 dollari) per chilogrammo a metà di settembre, raddoppiando rispetto all'agosto del 2018, quando è emersa l'Asf. (Cip)