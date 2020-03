Cina: coronavirus, prime proteste nel paese per paura della ripresa del contagio

- Il governo centrale cinese ha revocato il 25 marzo il blocco della circolazione da e per la provincia di Hubei, luogo in cui si è originata la pandemia di Covid-19, ma la decisione non è stata accolta di buon grado da molto cittadini ed esperti cinesi che temono una possibile ripresa del contagio. Nonostante lo sblocco provinciale non interessi la capitale Wuhan, che sarà completamente riaperta solo a partire dal prossimo 8 aprile, alcune voci di malcontento erano già state anticipate la scorsa settimana dall'agenzia di stampa giapponese "Kyodo News". L'agenzia aveva diffuso un avvertimento lanciato da un think-tank con sede a Pechino vicino al Partito comunista (Pcc) e al governo cinese secondo cui Wuhan potrebbe divenire epicentro di proteste su larga scala dopo la revoca del regime di isolamento imposto alla città e in vigore dal 23 gennaio scorso . Il rapporto è stato compilato prima dell'annuncio da parte delle autorità sanitarie cinesi che Wuhan verrà riaperta a seguito del calo significativo dei nuovi casi di contagio.Il primo episodio si è verificato venerdì 27 marzo proprio al confine fra l'Hubei e la vicina provincia di Jiangxi, all'altezza del ponte che collega i due territori sul Fiume Azzurro (Yangtze). Al checkpoint istituito al collegamento fra la contea di Huangmei nella città di Huanggang, provincia di Hubei, e la città di Jiujiang, provincia di Jiangxi, il personale di pubblica sicurezza delle due province ha avuto un intenso scontro. Alla base, ci sarebbero i timori da parte dei residenti locali del ritorno al lavoro dei cittadini dell'Hubei, sospettati di essere ancora contagiati dal virus e quindi potenziali veicoli di diffusione. Sul luogo dello scontro, la provincia del Jiangxi ha inviato corpi di polizia speciale in supporto agli agenti già presenti mentre dalla provincia di Hubei si è unita a una folla di cittadini accorsa a seguito della diffusione della notizia della rivolta. Alcuni video pubblicati online mostrano migliaia di persone provenienti da Huangmei che tentano di attraversare il ponte sul fiume. I manifestanti che marciano sul ponte gridano slogan come "forza Hubei!" e si scontrano con la polizia del Jiangxi che vuole bloccarli. La folla ha rovesciato auto della polizia di Jiujiang e cinque agenti di polizia del Jiangxi sono rimasti feriti. Lo scontro è durato alcune ore, fino alle 16 del pomeriggio.Dopo l'incidente, il "Quotidiano del popolo", testata ufficiale del Partito comunista, ha pubblicato un articolo in cui si chiedeva di non discriminare le persone dell'Hubei, affermando al tempo stesso che "dopo la rimozione del blocco dall'Hubei, rimane una precauzione limitare il personale proveniente dalla provincia". La stampa internazionale ha sottolineato che già il 25 marzo il governo municipale di Pechino aveva richiesto che tutto il personale di ritorno dall'Hubei dovesse rimanere in isolamento per 14 giorni dall'arrivo nella capitale. Secondo l'Amministrazione dell'aviazione civile cinese, nonostante la ripresa dei voli nazionali dagli aeroporti di Hubei e Wuhan, rispettivamente il 29 marzo e l'8 aprile, rimane l'eccezione da e per Pechino. Considerando che altre province non hanno imposto l'obbligo di isolamento a chi proviene dall'Hubei, la richiesta della capitale ha sollevato il dubbio che l'iniziativa rifletta un doppio standard da parte delle autorità del Pcc nei confronti della provincia di Hubei.La rapida ripresa delle attività con il presupposto dei "contagi zero" registrati dalle autorità sanitarie di Wuhan non convince nemmeno gli esperti medici . La prestigiosa rivista medico-scientifica "The Lancet" ha recentemente ammonito che lo sblocco di Wuhan può determinare una seconda ondata di epidemia, ritenuta addirittura "inevitabile". Il 26 marzo, in un'intervista esclusiva al quotidiano "Sound of Hope" un medico di Wuhan rimasto anonimo ha riferito che lo sblocco della città previsto per l'8 aprile "deve essere imperativo, altrimenti il paese non funzionerà e l'intera economia crollerà. Il Pcc non vuole rimanere fermo, quindi è disposto a correre il rischio di innescare un secondo scoppio". Secondo il medico, lo sblocco di Wuhan è decisamente molto rischioso e in futuro megalopoli come Pechino, Shanghai, Canton (Guangzhou), Shenzhen e Hangzhou dovranno essere considerate le più pericolose, anche più pericolose di Wuhan.Secondo quanto affermato in un'intervista a "Business Insider" dal dottor Ben Cowling, epidemiologo dell'Università di Hong Kong, il virus potrà rinascere mentre i residenti escono dalle loro case, tornano al lavoro, portano i loro bambini a scuola e vanno a fare acquisti. "Quello che è successo a Wuhan potrebbe accadere ripetutamente a una città sempre diversa", ha avvertito Cowling. La metropolitana di Wuhan ha ripreso a funzionare sabato e il governo provinciale dell'Hubei ha inoltre dichiarato che un certo numero di centri commerciali a Wuhan potranno riprendere le operazioni a partire da oggi. I timori di una seconda ondata si basano sul fatto che un gran numero di pazienti asintomatici non diagnosticati potrebbe tornare in circolazione una volta che le restrizioni al trasporto sono state allentate.Il più importante consulente medico cinese e pneumologo, Zhong Nanshan, ha minimizzato questo rischio in un suo intervento all'emittente di stato "Cctv". Zhong ha detto che i pazienti asintomatici vengono di solito trovati tracciando i contatti dei casi confermati, e finora i dati non hanno mostrato alcun segno di rimbalzo. L'esperto ha spiegato che l'infettività dei pazienti asintomatici potrebbe essere piuttosto elevata e potrebbe colpire fino a 3,5 persone. Le autorità sanitarie non hanno riportato dati ufficiali sul numero complessivo di pazienti asintomatici. Secondo la Commissione sanitaria nazionale questi non vengono conteggiati come "casi confermati". "In generale, il tasso di infezione è molto elevato per coloro che sono in stretto contatto con pazienti asintomatici. Tuttavia, il recente numero di casi recentemente confermati di infezione da Covid-19 non è aumentato bensì diminuito, indicando che la Cina non ha un gran numero di pazienti asintomatici", ha spiegato Zhong. (Res)