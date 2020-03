Coronavirus: vicepresidente Sala, al via con fondazioni Veronesi e Cariplo bando da 7,5 milioni per finanziare terapie

- Sono raddoppiati i fondi di Regione Lombardia destinati a sostenere la ricerca di terapie, sistemi di diagnostica e di rilevazione del coronavirus, per rafforzare e sviluppare ulteriormente quanto già da tempo stanno facendo università, imprese e centri di ricerca per contrastare il virus. "Abbiamo messo a disposizione 4 milioni di euro per sostenere la ricerca in questo momento di emergenza e, dopo la manifestazione di interesse della scorsa settimana, si sono aggiunti due nuovi soggetti e i fondi sono raddoppiati", ha spiegato il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala. "Un sincero ringraziamento - ha aggiunto - va a Fondazione Cariplo e a Fondazione Umberto Veronesi che hanno deciso di co-investire rispettivamente 2 milioni di euro e 1,5 milioni di euro su questo bando. Le ricerche vincitrici avranno certamente una rilevanza non solo a livello nazionale, ma anche internazionale". Le domande per presentare i progetti saranno aperte dal 6 al 20 aprile, saranno poi valutate in tempi molto rapidi per dare una risposta pronta ed efficace all'emergenza. "Abbiamo deciso di sostenere questo progetto di ricerca coordinato dalla Regione Lombardia, in collaborazione con Fondazione Cariplo - ha aggiunto Paolo Veronesi, presidente di Fondazione Umberto Veronesi che deciso di investire 1,5 milioni di euro su questo bando - poiché da sempre la Fondazione finanzia la ricercascientifica d'eccellenza e mai come in questo momento di emergenza sanitaria contro il Covid-19 vi è la necessità di trovare soluzioni di cura con ricaduta nazionale ed internazionale". "È fondamentale unire gli sforzi e le risorse, ecco perché insieme a Regione Lombardia e Fondazione Veronesi - ha chiosato Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo che ha deciso di investire 2 milioni di euro sul progetto - abbiamo proposto un'iniziativa sul fronte della ricerca scientifica che possa offrire un contributo per sconfiggere il virus puntando sull'eccellenza dei laboratori e dei ricercatori lombardi". "Un'azione che si affianca - ha sottolineato - a quella che stiamo mettendo in atto per sostenere chi è in difficoltà chi vive solo e in povertà. Siamo vicino ai più deboli e in parallelo puntiamo sulla ricerca per contrastare ilcovid-19". (com)