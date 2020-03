Coronavirus: Johnson&Johnson, vaccino potrebbe essere pronto per inizio 2021

- Johnson&Johnson ha dichiarato di aver fatto progressi negli studi per trovare un vaccino per prevenire il Covid-19 e che il prodotto potrebbe essere pronto all'inizio del 2021. La società di New Brunswick, nel New Jersey, ha selezionato un candidato principale per la produzione del vaccino tra i prototipi su cui stava lavorando e ha detto che i test sugli umani inizieranno al più tardi entro settembre. La società inoltre ha riferito che potrebbe ottenere l'approvazione con un'autorizzazione di emergenza per rendere ampiamente disponibile il vaccino all'inizio del prossimo anno. Johnson&Johnson ha affermato che cercherà di cambiare la sua capacità produttiva globale per produrre oltre un miliardo di vaccini contro il Covid-19. Ha detto che sta anche lavorando con il dipartimento della Salute e dei servizi umani Usa per espandere la sua ricerca e arrivare a un trattamento efficace contro il Covid-19. (Nys)