Coronavirus: Forum famiglie, aiuti siano immediati e facilmente percepibili

- Il Forum delle associazioni familiari chiede che gli aiuti alle famiglie siano "immediati e facilmente percepibili". In una nota il presidente del Forum, Gigi De Palo, spiega che "i voucher baby-sitter, i congedi parentali e persino i 600 euro messi in campo per far fronte alla crisi economica italiana dall'esecutivo potevano essere misure di sostegno utili fino ad alcuni giorni fa, quando non c'era una situazione nazionale di chiusura totale e prolungata di tutte le attività non essenziali. Oggi, ascoltando le grida di dolore di migliaia di famiglie del paese reale, siamo sempre più convinti che l'assegno universale sia rimasta l'unica soluzione concreta ed efficace per risollevare tutti i nuclei familiari con figli e genitori: lavoratori dipendenti in difficoltà, fruitori di reddito di cittadinanza, incapienti, disoccupati, autonomi e, in generale, per i titolari di partite Iva. Il momento di farlo è ora, senza se e senza ma. Le famiglie hanno bisogno di misure semplici: non possono perdere intere giornate per capire se e com'è possibile accedervi. Gli aiuti o sono immediati e facilmente percepibili o non sono aiuti. A maggior ragione in queste settimane di chiusura forzata a casa".(Com)