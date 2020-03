Puglia: Copagri, con gelate aziende hanno perso intera produzione, Regione si attivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basti pensare - ha spiegato il presidente della Copagri Puglia - che per le gelate del 28 febbraio 2018 le istruttorie delle pratiche per ottenere il risarcimento dei danni sono ancora oggi ferme presso i comuni, tanto che gli agricoltori non hanno riscosso un centesimo. In relazione al sempre più frequente verificarsi di eventi catastrofici estremi, legati a doppio filo ai cambiamenti climatici in atto, è a nostro avviso opportuno cominciare a ragionare in merito ad alcune necessarie e opportune modifiche al D.lgs. 102/2004, intervenendo in particolare sul Fondo di solidarietà nazionale e sulle compagnie assicurative, affinché le polizze assicurative agevolate vengano estese anche a prodotti più 'cagionevoli' e difficilmente assicurabili, come ad esempio le ciliegie", ha concluso Battista. (Ren)