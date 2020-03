Ue: coronavirus, da inizio crisi 250 mila cittadini rientrati con voli operati da Stati membri

- Dall'inizio dell'epidemia, circa 250mila persone sono tornate in Europa con voli organizzati dagli Stati membri e il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea ha facilitato il rimpatrio di 4.384 cittadini dell'Ue in Europa da Cina, Giappone, Stati Uniti, Marocco, Tunisia, Vietnam, Filippine, Egitto, Repubblica Dominicana, Colombia, Costa Rica, Panama, Cuba, Honduras , Messico, Cabo Verde, Georgia, Gambia, Senegal, Haiti e Malesia. Lo ha reso noto la Commissione europea che ha spiegato che anche il Regno Unito, durante il periodo di transizione, così come sei Stati partecipanti (Islanda, Norvegia, Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord e Turchia), stanno beneficiando del sostegno del meccanismo per riportare i propri cittadini a casa. Ci sono ancora quasi 100 voli previsti nei prossimi giorni, ha fatto sapere l'esecutivo europeo. La scorsa settimana, la Commissione europea ha proposto di aumentare il bilancio dell'Ue di 45 milioni di euro per aiutare gli sforzi di rimpatrio. Nel quadro del meccanismo di protezione civile dell'Ue, la Commissione contribuisce ai costi dei voli di rimpatrio che trasportano cittadini di più di uno Stato membro, sulla base di un principio di solidarietà. (Beb)