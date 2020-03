Ucraina: parlamento approva rimozione dall'incarico di ministri Sanità e Finanze

- Il parlamento ucraino ha rimosso dall’incarico il ministro della Sanità Ilia Yemets e quello delle Finanze, Ihor Umansky. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ukrinform”. A sostenere la rimozione di Yemets sono stati 271 deputati, mentre a votare per la sostituzione di Umansky sono stati 249. Entrambi erano stati nominati ministri il 4 marzo scorso, da parte dell’allora neopremier Denys Shmyhal. La Verkhovna Rada non ha approvato la nomina di Maksym Stepanov come sostituto di Yemets. (Res)