Pa: Funzione pubblica, online report risultati su trasparenza e anticorruzione, 416 contributi arrivati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato pubblicato sulla piattaforma per le consultazioni pubbliche online "ParteciPa" (Partecipa.gov.it) il report con i risultati della consultazione su trasparenza e anti-corruzione, la prima aperta e conclusa sulla stessa "ParteciPa", strumento lanciato dal ministro per la Pa, Fabiana Dadone, il 5 dicembre scorso. Lo riferisce la funzione pubblica in una nota. La consultazione si è chiusa il 29 febbraio scorso, dando voce a istituzioni, stakeholders e, in via privilegiata, Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza in ragione del loro know-how specifico. Lo scopo è quello di predisporre un mirato e puntuale intervento amministrativo e/o legislativo che semplifichi la materia e quindi accresca il livello di trasparenza reale, rendendo così più efficace l’azione di prevenzione del fenomeno corruttivo. La consultazione, informa ancora la nota, si è articolata su otto questionari. Complessivamente, sono state proposte ai partecipanti 29 domande. I questionari ricevuti sono stati 416 e le pagine visualizzate online su "ParteciPa" sono state in totale 7077. La distribuzione dei questionari compilati per tipologia di destinatario evidenzia una netta prevalenza di contributi da parte dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) con il 70 per cento di questionari compilati, cui seguono gli stakeholder con il 27 per cento e le istituzioni con il 3 per cento. (segue) (Com)