Pa: Funzione pubblica, online report risultati su trasparenza e anticorruzione, 416 contributi arrivati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, le otto questioni-macro aree (su Trasparenza macro aree A-E, su Anti-corruzione macro aree F-H) sono: l’ambito soggettivo di applicazione della normativa; i rapporti e il coordinamento tra le tre tipologie di accesso; l’efficienza del procedimento di accesso civico; la possibilità di razionalizzare gli obblighi puntuali di pubblicazione su "Amministrazione trasparente"; i rapporti tra privacy e trasparenza; l’adeguatezza delle misure organizzative di prevenzione stabilite dalla legge 190 del 2012; il ruolo e le responsabilità dei soggetti della cosiddetta task force della prevenzione; l’adeguatezza del coinvolgimento degli stakeholders nella predisposizione della strategia di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni. I temi sottoposti a consultazione, benché indicati in forma volutamente neutra, costituiscono altrettanti punti di emersione di criticità o di problematiche di tipo tecnico ben note all’ampia platea di stakeholder. Ogni partecipante ha potuto inserire un contributo per ciascun tema in consultazione, specificando le criticità rilevate e le soluzioni puntuali che si ritiene di proporre. Da ultimo, in sede di consultazione pubblica online, è stato chiesto contestualmente di specificare per ciascun tema le criticità rilevate e le soluzioni puntuali che si ritiene di avanzare. (Com)