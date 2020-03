Speciale energia: Ucraina, premier Shmyhal propone nuove nomine nel governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ucraino Denys Shmyhal ha presentato al parlamento di Kiev, la Verkhovna Rada, una mozione per la nomina dei nuovi ministri dell’Energia, delle Finanze e della Sanità. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. Nello specifico, si tratta di Olha Buslavets per il ministero dell’Energia e della protezione ambientale, Serhiy Marchenko per il dicastero delle Finanze e Maksym Stepanov per quello della Sanità.(Res)