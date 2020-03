Speciale energia: Canada, crollo prezzi petrolio provoca chiusura della prima raffineria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raffineria di North Atlantic Refininf Ltd a Terranova, nel Canada sta per chiudere i battenti: lo riferisce “Bloomberg”, che sottolinea come la raffineria sia la prima nel Nord America dover interrompere l’attività a causa del crollo della domanda globale e dei prezzi del petrolio. Per il momento, il blocco delle attività durerà dai 2 ai 5 mesi. L’impianto, dalla capacità di 130mila barili giornalieri, fornisce carburante ai mercati del Canada e degli Stati Uniti orientali. Le misure adottate dai governi di Stati Uniti e Canada per contenere la propagazione del coronavirus potrebbero causare un ulteriore crollo della domanda di carburanti, e secondo alcune stime il consumo globale segnerà una contrazione del 20 per cento. (Res)