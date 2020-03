Speciale energia: Spagna, Repsol, Cepsa e Bp riducono produzione di diesel e benzina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Repsol, Cepsa e Bp hanno iniziato a ridurre la produzione delle loro raffinerie in Spagna per adattarsi alla nuova situazione dei consumi dovuti al nuovo coronavirus. Le tre compagnie petrolifere stanno subendo un forte calo della domanda globale di cherosene a seguito delle decisioni sulla chiusura delle frontiere e sulla pratica interruzione dell'aviazione commerciale globale, che ha un impatto immediato sulla produzione di distillati medi, scrive i quotidiano "El economista". La scorsa settimana il consumo di benzina e diesel A è diminuito del 41,3 per cento rispetto al 2019. In particolare, il consumo di benzina è diminuito del 56 per cento e quelle di diesel del 37,8 per cento. (Res)