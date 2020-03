Speciale energia: Francia, rinviata l'accensione dell'Epr della centrale nucleare di Flamanville

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'entrata in servizio del reattore nucleare europeo della centrale di Flamanville è stata rinviata al 2024. Lo riferisce il quotidiano “Ouest France”, spiegando che inizialmente il carico del combustibile nucleare era previsto per aprile. Il 27 marzo il primo ministro, Edouard Philippe, e il ministro della Transizione ecologica e solidale, Elisabeth Borne, hanno firmato un decreto che prolunga il termine massimo dell'accensione. “Il cantiere riscontra delle difficoltà, sono diversi anni che non si costruisce un reattore nucleare in Francia”, spiega il gruppo Electricité de France (Edf). Tra i problemi tecnici riscontrati ci sono quelli legati alle saldature di alcune tubature. A rallentare i lavori ci ha poi pensato la crisi sanitaria provocata dal nuovo coronavirus. Edf ha fatto sapere di aver rinviato tutte le attività “non indispensabili” dell'azienda. (Res)