Speciale energia: Spagna, Endesa, fondo di 25 milioni di euro e materiale sanitario contro coronavirus

- La società elettrica Endesa ha creato un proprio fondo di 25 milioni di euro per contribuire ad alleviare economicamente la crisi sanitaria in Spagna. In particolare, la compagnia ha acquisito respiratori per terapia intensiva e 2 milioni di maschere per un valore di 10 milioni di euro. Il materiale arriverà intorno al 9 aprile, riferisce la stampa spagnola. Inoltre, Endesa offrirà elettricità gratuita in tutti gli hotel trasformati in ospedali che sono già clienti. “Abbiamo visto una situazione sanitaria, sociale ed economica molto grave, senza precedenti nella storia recente. Ecco perché abbiamo progettato questo piano d'azione concreto per impegnarci con i nostri clienti e tutti i cittadini”. Questo piano d'azione è simile a quello che il gruppo italiano Enel ha lanciato in Italia attraverso la sua fondazione Enel Cuore. (Res)