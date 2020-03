Speciale energia: Spagna, in Norvegia il primo parco eolico offshore galleggiante di Iberdrola

- La compagnia energetica spagnola Iberdrola è pronta a realizzare il suo primo parco eolico offshore galleggiante in Norvegia. La compagnia elettrica presieduta da Ignacio Galán è a capo del consorzio internazionale Flagship al quale partecipano aziende di Spagna, Norvegia, Francia, Danimarca e Germania. I partner di Flagship prevedono di costruire una turbina eolica con una capacità unitaria di oltre 10 mw l'anno prossimo. Il prototipo sarà installato nelle acque norvegesi nel 2022 e su una piattaforma di cemento semi-sommergibile. L'obiettivo è raggiungere un costo di generazione di livello nella fascia da 40 a 60 euro/MWh. Il salto nel volume di generazione è enorme, poiché l'Europa ora ha solo una capacità installata in 45 mw di eolico offshore galleggiante e i parchi di maggiore produzione sono in Scozia (30 mw) e in Portogallo (8 mw). (Res)