Coronavirus: Fontana, da giunta lombarda 16 milioni a famiglie per mutuo prima casa e acquisto Pc

- Nella giunta di oggi Regione Lombardia stanzierà 16 milioni di euro a sostegno delle famiglie. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana durante il consueto punto stampa sull'emergenza Coronavirus a Palazzo Lombardia. L'iniziativa, su proposta dell'assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, Silvia Piani, è destinata ai nuclei familiari con reddito Isee pari o inferiore a 30mila euro. "Queste risorse – ha spiegato il governatore lombardo – potranno essere utilizzate per sostegno al pagamento del mutuo prima casa o per l'acquisto di materiale tecnologico. Penso in particolare a tutti i ragazzi che non hanno un computer per utilizzarlo nelle lezioni online che temo dovranno proseguire per un po' di tempo ancora". (Rem)