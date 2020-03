Coronavirus: Fontana, donate a Lombardia 10mila tute e 1,3 milioni in medicinali

- Diecimila tute per il personale sanitario e 1,3 milioni di euro in farmaci. Sono queste due donazioni segnalate oggi dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il consueto punto stampa sull'emergenza Coronavirus a Palazzo Lombardia. La prima, le tute sanitarie "sono state ottenute in dono dal sottosegretario regionale Alan Rizzi da parte del console della Repubblica Ceca". La seconda donazione viene invece dal terzo settore. "Il Banco Farmaceutico – ha spiegato il governatore ha donato l'equivalente di 1,3 milioni di euro in farmaci: si tratta di 60mila confezioni di farmaci che verranno distribuiti agli ospedali lombardi". (Rem)