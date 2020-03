Ucraina: parlamento boccia nomina di Serhiy Marchenko come nuovo ministro Finanze

- Il parlamento ucraino, la Verkhovna Rada, ha bocciato la nomina di Serhiy Marchenko come nuovo ministro delle Finanze. Solo 223 deputati hanno votato a favore, con la soglia minima richiesta fissata a 226 parlamentari, come riferisce l’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. La Verkhovna Rada, convocata per una seduta straordinaria, ha rimosso oggi dall’incarico il ministro delle Finanze Ihor Umansky, nominato solo il 4 marzo scorso. Il nome di Marchenko era stato proposto dal premier Denys Shmyhal per prendere il posto di Umansky alla guida del dicastero ucraino. Marchenko è già stato viceministro delle Finanze dal 2016 al 2018, nel governo guidato da Volodymyr Groysman.(Res)