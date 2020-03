Venezuela: Cremlino, nessun commento su vendita asset Rosneft nel paese

- Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, si è rifiutato di commentare la vendita degli asset di proprietà di Rosneft in Venezuela annunciata sabato scorso dalla compagnia stessa. Lo ha detto durante il suo consueto briefing con i giornalisti. “Non farò alcun tipo di commento a riguardo”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca. Sabato scorso Rosneft ha annunciato la cessazione di tutte le sue attività in Venezuela e la conseguente vendita di tutti i suoi asset nel paese ad una società di proprietà del governo russo: stando alle informazioni diffuse, la compagnia manterrà una quota del 9,6 per cento. La notizia della cessione delle attività nel paese latinoamericano ha provocato un riflesso positivo per il titolo dell'azienda che oggi è stato uno dei pochi del mercato finanziario a segnare un dato in positivo, con addirittura un +7,6 per cento registrato all'apertura dell negoziazioni alla Borsa di Mosca. (Rum)