Coronavirus: controlli a Frosinone e provincia, decine di multe e 2 denunciati

- Proseguono anche a Frosinone e provincia i controlli dei carabinieri per garantire l’osservanza alle disposizioni contro la diffusione del contagio da Covid-19. Diverse le sanzioni elevate dai militari: 2 a Ferentino, 2 ad Acuto, 9 ad Alatri, 8 a Cassino, 3 a Cervaro, 2 tra Piedimonte San Germano e Villa Santa Lucia, 12 tra Frosinone scalo, Amaseno, Ripi e Supino e infine 2 a Fiuggi. In quest’ultimo caso due 58enne del luogo sono anche stati denunciato perché hanno opposto resistenza cercando di impedire ai carabinieri di compilare il verbale per la sanzione amministrativa.(Rer)