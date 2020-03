Sociale: Pd Campidoglio, dolore per morte vicepresidente Agci, amico di tante battaglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo del Partito democratico in Campidoglio "esprime profondo dolore per la scomparsa dell'amico e compagno di tante battaglie, Eugenio De Crescenzo, vicepresidente di Agci (Associazione generale cooperative italiane)". In una nota il gruppo capitolino del Pd spiega: "È stato per noi un punto di riferimento e di confronto come lo è stato per tutto il mondo del volontariato. Ricordiamo il suo impegno per le periferie, la battaglia comune sugli affitti alle associazioni e sugli spazi sociali, quella sul futuro dei nidi convenzionati e per la difesa dei piccoli teatri. Questa era la Roma che Eugenio amava e nella quale operava sempre con molta dolcezza. Con grande dolore esprimiamo vicinanza e cordoglio alla sua famiglia, ai suoi amici e al mondo della cooperazione sociale e del Terzo settore. Eugenio De Crescenzo è stato - conclude la nota - fino all'ultimo un uomo generoso con chi era in difficoltà. Il suo impegno nel volontariato e a fianco delle persone più deboli sarà di esempio per molti. È da persone così, impegnate allo stremo in queste ore difficili, che il volontariato riesce mostrare il volto migliore dell'Italia". (Com)