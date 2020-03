Coronavirus: sindacati Lazio, a Regione 37 milioni per buoni spesa, è boccata d'ossigeno (2)

- "Una boccata d'ossigeno in quei territori e in quelle piccole comunità dove maggiormente si annidano il disagio e le difficoltà quotidiane. Crediamo fortemente a questa iniziativa, in quanto potrebbe diventare un catalizzatore per le catene di solidarietà - aggiungono Coppotelli, Terrinoni e Ausili -. Il nostro territorio regionale è sempre stato storicamente solidale ed è per questo che è il momento di fare squadra tra le filiere dei produttori, delle associazioni, delle aziende e delle persone singole, o tramite l'attivazione coordinata a supporto del progetto delle grandi strutture associative e di volontariato. Indubbiamente questi devono essere processi attivatori e moltiplicatori di solidarietà, in ogni angolo dei 378 comuni che compongono il nostro territorio regionale", conclude la nota. (Com)