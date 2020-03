Ucraina: parlamento respinge legge con emendamenti a bilancio statale 2020

- Il parlamento ucraino, la Verkhovna Rada, ha respinto il disegno di legge contenente gli emendamenti al bilancio statale per il 2020. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. Solo 223 deputati hanno votato a favore della legge in questione, con la maggioranza fissata a 226. Il parlamento ha rimandato indietro la legge per venire modificata dalla commissione competente. (Res)