Coronavirus: 32 medici e infermieri tra i contagiati in Albania, otto guariti

- Sono 32 membri del personale sanitario in Albania a essere risultati positivi al Covid-19: lo ha detto oggi la direttrice dell'istituto albanese della sanità pubblica (Ishp) Albana Fico. Rispetto al totale dei 223 contagiati, il numero dei medici e infermieri rappresenta il 15 per cento. "La buona notizia è che ormai otto di essi risultano già guariti", ha detto Fico, aggiungendo che "gli altri continuano a restare sotto monitoraggio". Tra i contagiati c'è anche il direttore nazionale del Pronto soccorso albanese, Skender Brataj, e anche la direttrice del Servizio nazionale di sanità pubblica, Mirela Cami, che entrambi si trovano in autoisolamento.(Alt)