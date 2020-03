Nord Macedonia: coronavirus, Camera di commercio lancia appello a compagnie per aiuti

- La Camera di commercio della Macedonia del Nord ha lanciato un appello alle compagnie che operano nel territorio per effettuare delle donazioni a sostegno della lotta al coronavirus. Secondo quanto riferisce il sito web dell'emittente "24", la Camera di commercio ha rivolto l'appello non solo ai soci ma a tutte le società che intendano, in base alle proprie capacità, fornire aiuto alla comunità nell'affrontare l'emergenza. Il consigliere presso il consiglio d'amministrazione della Camera, Zoran Jovanovski, ha ricordato in un intervento video che alcune delle maggiori società del paese hanno già effettuato delle donazioni. "Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, numerose aziende hanno mostrato di volersi prendere cura della comunità nel senso più ampio", ha detto Jovanovski. (Mas)