Coronavirus: Sogemi, in contrazione accessi a Mercato Agrolimentare Milano in ultime 5 settimane

- Dal 23 febbraio scorso Foody Mercato Agroalimentare di Milano ha registrato un calo di accessi settimanali da oltre 18.000 veicoli a 17.000 (-5 per cento) con una forte contrazione di acquirenti privati (-38 per cento) per le limitazioni poste da Sogemi, ente gestore del Mercato, per evitare gli assembramenti di persone. A seguito degli ulteriori provvedimenti restrittivi del 8 marzo e della chiusura dei mercati rionali, degli esercizi di ristorazione e della vendita al dettaglio di fiori, il Mercato ha subito una ulteriore contrazione raggiungendo il livello minimo di 11.700 accessi (-34 per cento) nella settimana dal 16 al 22 marzo. Gli andamenti dei Mercati all'ingrosso per merceologia mostrano tuttavia andamenti differenti: il Mercato floricoloha operato esclusivamente per l'approvvigionamento delle attività funerarie; il Mercato Ittico e Carni, principale fonte di approvvigionamento del mondo Horeca, dei dettaglianti e del commercio ambulante ha subito una contrazione di volumi di circa il 75 per cento; il Mercato Ortofrutticoloha invece mantenuto livelli elevati di scambi sia per l'incremento dell'attività dei dettaglianti alimentari sia per il maggior volume di acquisti della grande distribuzione. Sul fronte dei prezzi all'ingrosso, nelle ultime settimane si stanno registrando contenuti incrementi medi compresi tra il 20 e il 30 per cento per alcune categorie merceologiche a causa del maggior costo del sistema dei trasporti mentre il costo alla produzione rimane ancora costante. (Com)