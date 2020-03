Armenia: coronavirus, approvato decreto per localizzare cellulari dei casi positivi

- Il parlamento di Erevan ha approvato in prima lettura un disegno di legge che consentirà alle autorità nazionali di sfruttare i dati relativi alla localizzazione dei telefoni cellulari dei cittadini a cui è stata confermata la diagnosi di Covid-19, per tracciarne gli eventuali spostamenti e contatti. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”, aggiungendo che la proposta è stata approvata con 57 voti favorevoli, 27 contrari e un astenuto. Stando alle informazioni diffuse, il provvedimento non consentirà alle autorità di avere accesso al contenuto delle telefonate e dei messaggi dei cittadini, e le misure resteranno in vigore solo fino al termine dello Stato di emergenza. Mentre il blocco My Step ha reso noto di avere “alcune raccomandazioni da avanzare al governo in vista della seconda lettura”, gli esponenti dell’opposizione hanno criticato aspramente la proposta lamentando “mancanza di fondi” e “limitazioni alla libertà dei cittadini”. (Res)