Coronavirus: a Milano appello per utilizzare ex Cie ed ex caserma Montello per emergenza

- Un appello perché vengano utilizzate per l'emergenza coronavirus le strutture dell'ex Cie di via Corelli e della ex caserma Montello. A lanciarlo sono stati il presidente del Consiglio comunale di Milano Lamberto Bertolè, l'europarlamentare Pd Pierfrancesco Majorino, i presidenti del Municipio 3 e 8, Caterina Antola e Simone Zambelli e il consigliere comunale dem Alessandro Giungi, che hanno già raccolto le firme di molti altri amministratori locali milanesi di centrosinistra. L'appello chiede che le due strutture "vengano utilizzate come luoghi in cui poter dare assistenza a minori e persone non autosufficienti che siano rimasti soli e senza sostegno familiare a seguito dell'emergenza Covid-19 o come strutture per dare un temporaneo ricovero a coloro che, pur positivi al coronavirus, non siano in condizioni di salute critiche e che abbiano bisogno di un luogo di dimora diverso dal proprio domicilio, al fine di non pregiudicare la salute dei propri famigliari conviventi". "In questo caso ovviamente chiediamo ad Ats e Regione Lombardia il personale sanitario necessario a monitorare e supportare tali persone", prosegue l'appello, ricordando "come la ex Casema Montello abbia già ospitato centinaia di richiedenti asilo durante l'emergenza profughi e che quindi sia da considerarsi già predisposta a un uso rivolto all'accoglienza. Altresì l'ex Cie di Via Corelli è stato recentemente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione per trasformarlo in un Cpr e quindi è certamente nelle condizioni di essere adibito, in poco tempo, a luogo di assistenza, ad esempio per i senzatetto non ricoverati in ospedale, avendo camere e spazi comuni". (Rem)