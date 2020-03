Italia-Polonia: coronavirus, ambasciatore Amati saluta personale medico in partenza per Brescia

- L'ambasciatore italiano a Varsavia Aldo Amati ha salutato personalmente i medici e paramedici polacchi in partenza per la Lombardia, per assistere il nostro paese nel contrasto all'epidemia di coronavirus. Amati, come si legge su Twitter, ha salutato "il personale medico e paramedico polacco in partenza per Brescia che assisterà i nostri medici in prima linea. Grazie Polonia!". (Vap)