Romania: coronavirus, introdotte nuove misure di contenimento nel paese

- Le autorità romene hanno annunciato nuove misure volte a contenere il diffondersi del Covid-19, previste dall'ordinanza militare emessa nel contesto dello stato di emergenza indetto dal presidente Klaus Iohannis. Il ministro dell'Interno, Marcel Vela, ha dichiarato che i provvedimenti di questa nuova ordinanza sono forse "i più severi applicati in Romania negli ultimi decenni, ma sono richiesti dalla situazione che stiamo attraversando". "Quindi, è importante che i romeni diano prova di solidarietà e rispettino le leggi e queste misure", ha aggiunto il ministro. Ai sensi dell'ordinanza militare, le persone che trasgrediscono lo stato di isolamento saranno messe in quarantena, con tutte le spese a loro carico. In ugual misura, i cittadini che non rispettano la quarantena e sono rintracciati fuori dall'area protetta dalle forze dell'ordine, verranno rimessi in quarantena per altri 14 giorni a partire da quel momento, con tutte le spese a loro carico. (segue) (Rob)