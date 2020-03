Romania: coronavirus, introdotte nuove misure di contenimento nel paese (2)

- Il ministro Vela ha inoltre annunciato che le persone ultra 65enni potranno spostarsi per risolvere i problemi di salute (terapie oncologiche programmate, dialisi) lungo l'intera giornata, e non solo nella fascia oraria compresa tra le 11.00 e le 13.00 prevista finora. Inoltre, alle stesse persone sono consentiti gli spostamenti fuori casa anche nella fascia oraria 20.00-21.00, per le esigenze degli animali da compagnia. "Gli operatori economici che svolgono attività previste nelle precedenti ordinanze militari (vendita di prodotti sanitari, di prima necessità o generi alimentari) devono facilitare l'accesso delle persone ultra 65enni tra le ore 11.00-13.00", ha spiegato ancora il ministro. (segue) (Rob)