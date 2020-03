Romania: coronavirus, introdotte nuove misure di contenimento nel paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le tariffe per energia elettrica e termica, gas, acqua, raccolta rifiuti e carburanti non sono soggette ad aumenti per tutta la durata dello stato di emergenza, a partire dalla data di pubblicazione dell'ordinanza militare numero 4 sulla Gazzetta Ufficiale, anzi possono essere soggette a diminuzioni. A decorrere dal 31 marzo, i ministeri e le autorità locali che coordinano unità sanitarie provvederanno a fornire vitto e alloggio in alberghi al personale medico, al fine di proteggere le famiglie dei dipendenti del sistema sanitario. Sempre dal 31 marzo, le autorità locali monteranno nei condomini dei dispositivi contenenti disinfettanti e procederanno alla sanificazione dei corridoi d'ingresso, delle scale, degli ascensori e di altri spazi comuni", ha aggiunto Vela. (segue) (Rob)