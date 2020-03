Romania: coronavirus, introdotte nuove misure di contenimento nel paese (4)

- "I conducenti dei veicoli di massa superiore a 2,4 tonnellate hanno tre opzioni per proteggere i propri familiari e loro stessi: il datore di lavoro provvede a trovare un posto idoneo all'isolamento tra i viaggi, per un periodo massimo di 14 giorni; isolamento fiduciario insieme ai familiari o in un'altra abitazione che possiedono; le autorità locali mettono a disposizione strutture di quarantena su richiesta, per proteggere i familiari dei conducenti di veicoli trasporto merci, assumendo i costi di alloggio. Gli stessi provvedimenti valgono per i piloti e il personale di bordo. Il personale essenziale per il funzionamento del Sistema energetico nazionale si isolerà al posto di lavoro o in aree appositamente attrezzate, per garantire la funzionalità del sistema", ha detto ancora il ministro Vela. Da parte sua, il segretario di stato al ministero dell'Interno, Bogdan Despescu, ha annunciato l'elaborazione di un'ordinanza d'urgenza in base alla quale ai trasgressori dei provvedimenti legali durante lo stato di emergenza verranno inflitte multe più severe. Intanto, il numero dei contagi accertati è salito a 1.815 persone, di cui 206 guarite e 43 decedute. (Rob)