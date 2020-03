Ambiente: Forte (M5S Lombardia), bene bando 'amianto zero', obiettivo è a portata di mano

- "Gli esiti del bando 'amianto zero', 5 milioni di euro per due anni, sono stati straordinari, la cooperazione che si è creata con l'assessore Rizzoli, il suo staff e i dirigenti, ha fatto la differenza". Lo dichiara Monica Forte, consigliera del M5S Lombardia e presidente della commissione regionale Antimafia. "Due sono state le chiavi vincenti dell'iniziativa: lo sviluppo di un bando destinato, in via esclusiva, alla rimozione e alla bonifica dell'amianto, e non come era stato fatto in passato all'edilizia scolastica in generale e la creazione di una mappatura della situazione lombarda e di una graduatoria di interventi. Quando il bando sarà riaperto sapremo immediatamente a chi destinare le risorse" Sono pervenute 44 domande per una richiesta complessiva di 4.988.000 euro in tutte le tipologie di istituto scolastico. "Rinnoviamo - ha concluso Forte - il nostro impegno, appena finirà questa emergenza, a tornare a lavorare con l'assessore Rizzoli e il suo staff al rifinanziamento del bando, magari con una quota di finanziamenti decisamente superiore. L'obiettivo è amianto zero negli edifici scolastici lombardi è a portata di mano grazie al proficuo lavoro di collaborazione istituzionale in corso". (Com)