Germania: ministro Lavoro Heil, Adidas che sospende pagamento affitti è irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “irresponsabile” il comportamento di Adidas, la nota azienda tedesca che produce articoli sportivi, che ha deciso di sospendere il pagamento degli affitti dei propri impianti in Germania per far fronte alle conseguenze della pandemia di coronavirus. È quanto affermato dal ministro del Lavoro tedesco, Hubertus Heil, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, Heil ha dichiarato: “Penso che il comportamento di Adidas sia irresponsabile e non lo capisco affatto. Adidas ha realizzato enormi profitti negli ultimi anni. Ora tutti devono affrontare la crisi insieme”. (Geb)