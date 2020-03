Germania: sondaggio, 50 per cento sindaci chiede maggiore sostegno contro coronavirus

- Il 50 per cento dei sindaci tedeschi chiede un maggiore sostegno finanziario da parte del governo federale e degli Laender per i comuni che affrontano la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Numerosi comuni ritengono, infatti, di essere stati “dimenticati nelle misure di salvataggio” attuate dal governo del cancelliere Angela Merkel e dagli esecutivi dei Laener per far fronte all'emergenza coronavirus. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, commentando i risultati di un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico tedesco Forsa. L'indagine,che ha coinvolto 2.309 sindaci intervistati tra il 20 e il 26 marzo scorso, è stata commissionata da “Kommunal”, la rivista dell'Associazione delle città e dei comuni tedeschi (Dstgb). Dai dati raccolti dal Forsa risulta che, per un comune su tre, la crisi causata dal coronavirus con le relative limitazioni alla vita pubblica e all'economia comporterà un notevole declino delle entrate fiscali. Inoltre, un'amministrazione comunale su cinque teme il crollo del commercio al dettaglio. Tuttavia, soltanto il 5 per cento dei sindaci si dice preoccupato da carenze degli approvvigionamenti, mentre l'8 per cento teme azioni di disobbedienza civile da parte della cittadinanza. Allo stesso tempo, il 30 per cento dei sindaci riferisce di avere problemi con i cittadini che non seguono le regole per il contenimento della pandemia. Di norma, più il comune è vasto, più numerose sono le infrazioni. Per far fronte a questo e ulteriori problemi causati dal coronavirus, il 22 per cento di sindaci ritiene che le amministrazioni comunali debbano essere dotate di maggiori poteri decisionali. Intanto, numerosi sindaci lamentano di non essere sufficientemente informati dal governo federale e dagli esecutivi dei Laender in merito alle misure contro il coronavirus, sottolineando diverse contraddizioni tra i provvedimenti. A ogni modo, soltanto un sindaco su sette è favorevole a un approccio più uniforme alla gestione dell'emergenza in Germania. “Il federalismo si fa valere anche qui”, osserva la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. (Geb)