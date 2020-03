Germania: ministro Finanze Scholz contrario ad allentamento misure contro coronavirus

- Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, si è detto contrario all'allentamento delle misure restrittive attuate dal governo federale e dagli esecutivi dei Laender per il contenimento della pandemia di coronavirus. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Bild”, Scholz lha affermato che le limitazioni dovrebbero essere abrogate “soltanto in base a criteri medici, e mai economici”. Per il ministro delle Finanze tedesco, quando la vita pubblica potrà “a poco a poco ricominciare, dipenderà esclusivamente da quanto possiamo rallentare la diffusione del virus in modo che il sistema sanitario possa farcela”. Secondo Scholz, inoltre, “resta da vedere quali saranno gli effetti delle misure restrittive” per poterne valutare l'abolizione. “Spero che entro il 20 aprile se ne sappia di più”. Il riferimento è alle recenti dichiarazioni rese dal capo di gabinetto della Cancelleria federale, Helge Braun, secondo cui il governo non prevede alcun allentamento delle misure restrittive “prima del 20 aprile”. (Geb)