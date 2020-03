Germania: coronavirus, ministro Finanze Scholz, bonus per dipendenti esentasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, ha dichiarato che saranno esenti dalle imposte i bonus fino a 1.500 euro per i dipendenti previsti da diverse imprese al fine di premiare il maggiore impegno nella crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. In particolare, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Bild”, Scholz ha affermato: “Darò istruzioni affinché tali bonus fino a 1.500 euro siano completamente esentasse”. Il ministro delle Finanze tedesco ha aggiunto: “Molti dipendenti lavorano ogni giorno in condizioni difficili per prendersi cura di noi - come badanti, cassieri nei supermercati, medici negli ospedali, autisti di camion. Dobbiamo onorare questo impegno”. Nella scorsa settimana, i gruppi della grande distribuzione Aldi, Lidl e Real hanno annunciato che i propri dipendenti riceveranno un bonus per il loro intenso lavoro nella crisi del coronavirus, sotto forma di buoni merci. (Geb)