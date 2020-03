Germania: ministro Finanze Scholz contro imprese che sospendono affitti per coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, ha duramente criticato la decisione di diverse grandi aziende di sospendere il pagamento degli affitti dei propri impianti in Germania per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Bild”, Scholz ha dichiarato: “È irritante quando le grandi aziende annunciano semplicemente un blocco dei pagamenti degli affitti, ora è il momento della cooperazione”. Il ministro delle Finanze tedesco ha quindi affermato: “Il mio consiglio è riunirsi con i proprietari degli immobili o ai fornitori per concordare come superare questa crisi”. In precedenza, diverse importanti società di vendita al dettaglio avevano annunciato l'arresto del versamento dei canoni di locazione per le loro filiali in Germania a causa delle chiusure in esecuzione delle misure contro il coronavirus decise dal governo federale e dagli esecutivi dei Laender. Tra le imprese coinvolte vi sono l'azienda produttrice di articoli sportivi Adidas, la società di abbigliamento H&M e la catena di negozi di scarpe Deichmann. (Geb)