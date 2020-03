Russia: andamento positivo in Borsa per Rosneft dopo l'uscita dal mercato venezuelano

- Le azioni ordinarie di Rosneft, l’azienda energetica russa, all'apertura delle negoziazioni alla Borsa di Mosca sono aumentate del 7,6 per cento, raggiungendo quota 325,75 rubli per titolo. È quanto emerge dai dati sul mercato azionario russo, secondo cui la crescita delle quotazioni ha rallentato attestandosi a un livello di circa 300 rubli per azione. La crescita di Rosneft è un dato in controtendenza rispetto a quello registrato nel mercato azionario russo, con gli indici Mosbirzhi e Rts che hanno aperto in calo e hanno proseguito su questa tendenza. L’andamento positivo della compagnia russa segue la notizia della cessione di beni e asset controllati in Venezuela a un’azienda direttamente controllata allo Stato. In cambio, Rosneft riceverà il 9,6 per cento delle proprie azioni attualmente nel portafoglio delle controllate nel paese sudamericano, valutate attualmente sulla Borsa di Mosca a circa 308 miliardi di rubli (circa 3,5 miliardi di euro). (segue) (Rum)