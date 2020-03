Russia: andamento positivo in Borsa per Rosneft dopo l'uscita dal mercato venezuelano (2)

- Il servizio stampa del governo ha confermato le informazioni sull'accordo annunciato nel fine settimana. La decisione della società di cessare le operazioni in Venezuela era attesa, ha dichiarato il rappresentante di Rosneft, Mikhail Leontjev. “Noi, come società internazionale, dobbiamo proteggere i nostri azionisti. L'abbiamo fatto nel loro interesse", ha dichiarato Leontjev a “Vedomosti”, rifiutando di fornire commenti più dettagliati. In precedenza, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro due filiali Rosneft - Tnk Trading International e Rosneft Trading, nonché nei confronti del presidente di quest'ultima, Didier Casimiro. Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha ordinato alle controparti di interrompere la cooperazione con le controllate di Rosneft entro il 20 maggio e ha bloccato le loro proprietà. Leontjev in un'intervista all’agenzia di stampa “Tass” ha spiegato che Rosneft, dopo aver lasciato il Venezuela, si aspetta che Washington revochi le sanzioni sulle sue filiali. L'azienda a partecipazione statale russa è quotata a Londra e circa il 50 per cento del capitale azionario è di proprietà di investitori stranieri. (segue) (Rum)