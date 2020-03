Russia: andamento positivo in Borsa per Rosneft dopo l'uscita dal mercato venezuelano (3)

- Dunque, i rischi derivanti dalle sanzioni per Rosneft superano i potenziali benefici commerciali nella regione. Inoltre - osservano alcuni analisti delle società di rating internazionali - a causa del forte calo dei prezzi del petrolio ci si aspetta che la situazione in Venezuela peggiori e che la produzione continui a diminuire. Con l'attuale dinamica politica nel paese sudamericano e con prezzi del petrolio che si aggirano fra i 25 e i 27 dollari al barile, i progetti venezuelani per Rosneft perdono di importanza rispetto al core business localizzato in Russia. L'acquirente – la società pubblica russa di cui il nome non è stato divulgato – potrebbe essere Rosneftegaz, società statale di cui Rosneft fa parte. (segue) (Rum)